İslahiye'de 59 öğrenciye dizüstü bilgisayar dağıtıldı

İslahiye ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Avrupa Birliği (AB) Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği tarafından yürütülen "Yarını Kurmak" projesi kapsamında 59 öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye edildi.

İslahiye ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Avrupa Birliği (AB) Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği tarafından yürütülen "Yarını Kurmak" projesi kapsamında 59 öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan protokolle İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yürütülen projeyle, okulda eğitim gören ve proje boyunca burs desteği sağlanan 59 öğrenciye, yeni eğitim öğretim yılı öncesi dizüstü bilgisayar hediye edildi. ???????

Okul bahçesinde gerçekleşen dağıtım törenine okul yöneticileri, proje yetkilileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek