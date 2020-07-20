İslahiye'de 53 kişinin yaşadığı apartmanda karantina sona erdi GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 53 kişinin yaşadığı 5 katlı binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 53 kişinin yaşadığı 5 katlı binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan M.K.'nin 5 Temmuz'da kurs için gittiği Kahramanmaraş'ta yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yapılan filyasyon çalışması ile M.K.'nin de oturduğu, 53 kişinin yaşadığı 5 katlı apartman karantinaya alındı. Binada başka vaka görülmemesi ve 14 günün dolması ile karantina süresi sona erdi.

Kaynak: DHA