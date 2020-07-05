İslahiye'de 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı
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İslahiye'de 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan M.K.'nin (21), oturduğu, 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı.

İslahiye'de 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı
05.07.2020 22:55 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:40

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan M.K.'nin (21), oturduğu, 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan M.K., 3 gün önce bir kurs için gittiği Kahramanmaraş'ta yüksek ateş şikayeti ile hastaneye götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi pozitif çıkan M.K., gönderildiği İslahiye Devlet Hastanesi' nde tedaviye alındı. Filyasyon ekibin yaptığı çalışma sonunda, İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, M.K'nin evinin bulunduğu apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine polis, 17 dairenin bulunduğu ve 53 kişinin yaşadığı apartmanın girişini güvenlik şeridi çekerek, kontrol altına aldı.

Belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışması yapılan binada yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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