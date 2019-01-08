İslahiye'de "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" Yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi.



İslahiye Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin başkanlığındaki toplantı, kurumun salonunda gerçekleştirildi.

Çetin, konuşmasında, ilçede 20 okulda oluşturulan çalıştay masalarındaki amaç ve hedefler doğrultusunda sorunların tespit edilerek çözüm ve projeler üretildiğini belirtti. 2023 eğitim vizyonunun temel amacının çağın ve geleceğin donanımına sahip bireyler yetiştirmek olduğunu dile getiren Çetin, önceliğin insan yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Çetin, çalıştaya destek verenlere teşekkür etti.

2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'na İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA