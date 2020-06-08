İslahiye'de 2020 yılı biçerdöver fiyat tarifesi belirlendi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2020 yılı biçerdöver fiyat tarifesi belirlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2020 yılı biçerdöver fiyat tarifesi belirlendi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse başkanlığında toplanan fiyat tespit komisyonu, İslahiye'de 2020 yılı biçerdöver fiyat tarifesini açıkladı.

Komisyon tarafından belirlenen ve tavsiye niteliğindeki biçerdöver tarifesi, dekar başına kıraç arazi için 26, susuz arazi için 24 ve sulu araziler için 25 lira oldu.

Köse, yeni hasat döneminin tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA