İslahiye'de 2019 yılında bin 260 iş yeri denetlendi

27.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:10

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri 2019 yılı içerisinde bin 260 iş yerini denetledi.



İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri halkın sağlıklı ürünler tüketebilmesi için birçok iş yerine denetimlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.

İş yerlerinde hijyen kurallarına uyulması için denetim görevini aralıksız sürdüren ve yirmi dört saat esaslı görev yapan zabıta ekipleri, ilçede 2019 yılında toplam 1260 iş yerini denetledi.



Ekipler tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için iş yerlerini ikaz ederken, halk sağlığını tehdit eden durumlar karşısında ise gerekli cezai işlemleri uygulayarak, tonlarca sağlık ürüne el koydu.



Amaçlarının halkın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak olduğunu belirten İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, zabıta ekiplerinin büyük bir özveri ile çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA