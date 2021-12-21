İslahiye'de 2. Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor - Haberler
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İslahiye'de 2. Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor

İslahiye'de 2. Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulması planlanan 2. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili toplantı düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulması planlanan 2. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili toplantı düzenlendi.

Kaymakam Mustafa Anteplioğlu başkanlığında Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 12 bin dönüm alanda kurulması planlanan ve ön talepleri alınan 2. OSB çalışmaları konusunda kaymakamlık toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Anteplioğlu, 2. OSB'nin yeni sanayi alanlarının ekonomiye kazandırılmasıyla ilçede istihdam alanlarının oluşacağını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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