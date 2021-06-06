GAZİANTEP - İslahiye'de 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
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GAZİANTEP - İslahiye'de 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulunun bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılacağını duyurmasının ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de vatandaşlar yeniden seçim heyecanı yaşadı.

Bu doğrultuda Arfalı ve Koçcağız mahallelerinde seçmen sandık başına gitti.

Güvenlik tedbirleri altında yapılan seçimler sonucunda Arfalı Mahallesi'nde 188 oydan 77'sini alan Ömer Faruk Çelik, Koçcağız Mahallesi'nde ise 109 oydan 66'sını alan Bekir Şanlı mahallenin yeni muhtarı seçildi.

GAZİANTEP - İslahiye'de 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
GAZİANTEP - İslahiye'de 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
GAZİANTEP - İslahiye'de 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
GAZİANTEP - İslahiye'de 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
GAZİANTEP - İslahiye'de 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
GAZİANTEP - İslahiye'de 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
GAZİANTEP - İslahiye'de 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
GAZİANTEP - İslahiye'de 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
GAZİANTEP - İslahiye'de 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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