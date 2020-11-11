İslahiye'de 2 bin fidan toprakla buluştu

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 'Geleceğe nefes' kampanyasında 2 bin fidan toprakla buluşturulup can suyu verildi.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 'Geleceğe nefes' kampanyasında 2 bin fidan toprakla buluşturulup can suyu verildi.

İlçede Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yapılan fidan dikim etkinliğine; Kaymakam Muhammet Lütfi Kotan , İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Müftüsü Fırat Kahraman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin ile daire amirleri katıldı.

Ağalarobası Mahallesi kırsalında düzenlenen törende daha önce yangın çıkan alana 2 bin fıstık çamı, karaselvi, meşe, badem olmak üzere 2 bin fidan toprakla buluşturulup can suyu verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı