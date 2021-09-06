İSLAHİYE'DE 19 BİN 700 ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLADI
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İSLAHİYE'DE 19 BİN 700 ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle birlikte 87 okulda 19 bin 700 öğrenci, yüz yüze eğitime başladı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle birlikte 87 okulda 19 bin 700 öğrenci, yüz yüze eğitime başladı.

İlçede 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 87 okulda 19 bin 700 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süre okullarından uzak kalan öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadı. Yeni ders yılının ilk gününde okula gelen öğrenciler maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak İstiklal Marşı okuyup sınıflara geçti.

Yeniden sıralarına oturan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldikleri için sevinçli olduklarını ifade etti. Çocuklarıyla birlikte heyecan yaşayan veliler ise, ümitlerinin eğitimlerin kesintisiz devam etmesi olduğunu kaydetti.

İSLAHİYE'DE 19 BİN 700 ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLADI
İSLAHİYE'DE 19 BİN 700 ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLADI
İSLAHİYE'DE 19 BİN 700 ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLADI
İSLAHİYE'DE 19 BİN 700 ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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