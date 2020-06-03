İslahiye'de 18 yaş altı çocuklar sokağa çıktı İslahiye Demokrasi Meydanı'nda paten kayan ve bisikletle gezen çocuklar Parkta oynayan çocuklar GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları...

İslahiye Demokrasi Meydanı'nda paten kayan ve bisikletle gezen çocuklar Parkta oynayan çocuklar GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde dışarı çıkarak eğlendi. Kaynak: AA