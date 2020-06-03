İslahiye'de 18 yaş altı çocuklar parklarda eğlendi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde dışarı çıkarak eğlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde dışarı çıkarak eğlendi. İslahiye Demokrasi Meydanı'nda sokağa çıkan çocuklar bisiklete bindi, patenle gezdi. Bazı çocuklarsa parklarda oyun gruplarında eğlenerek dışarıda olmanın tadını çıkardı. Parklarda vakit geçiren miniklerin ebeveynleri ise onları izledi, gölgeliklerde oturarak vakit geçirdi. Kaynak: AA