İslahiye'de 17 günlük tam kapanmada 282 kişiye 206 bin 925 lira ceza
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İslahiye'de 17 günlük tam kapanmada 282 kişiye 206 bin 925 lira ceza

İslahiye'de 17 günlük tam kapanmada 282 kişiye 206 bin 925 lira ceza
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde maske kuralına uymayan 30 kişi ile kısıtlama kurallarını ihlal eden 252 kişiye 206 bin 925 lira idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde maske kuralına uymayan 30 kişi ile kısıtlama kurallarını ihlal eden 252 kişiye 206 bin 925 lira idari para cezası uygulandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilçede tam kapanma döneminde uygulanan tedbirlerle Kovid-19 vaka sayısı 3'e düştü.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde, 30 kişiye maske takmamaktan, 252 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal nedeniyle para cezası uygulandı.

İlçe merkezinde 63 bin 825 lira, jandarma bölgesinde ise 143 bin 100 lira olmak üzere toplam 206 bin 925 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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İslahiye'de 17 günlük tam kapanmada 282 kişiye 206 bin 925 lira ceza - Haberler
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