İslahiye'de 127 kök Hint keneviri ele geçirildi
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İslahiye'de 127 kök Hint keneviri ele geçirildi

İslahiye'de 127 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 127 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 127 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığınca, A.K, Y.E.Ş. ve M.A.A'nın Fevzipaşa Mahallesi'nde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği ve metruk bir binada kurutmak üzere sakladıkları bilgisini aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve eklentileri ile ormanlık alanda arama yaptı.

Aramalar sonucunda, metruk binadan çıkan A.K'nin elindeki 3 poşet içinde yeni sökülmüş 127 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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