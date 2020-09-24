İslahiye'de, 12 bin kişi kırmızı biberden ekmeğini kazanıyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızı biberin tarladan toplanıp, çöplerinden temizlenerek kurutulması ile oluşan sektör 12 bin kişiye kazanç sağlıyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızı biberin tarladan toplanıp, çöplerinden temizlenerek kurutulması ile oluşan sektör 12 bin kişiye kazanç sağlıyor.

Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümü Gaziantep'ten karşılanıyor. Kentte 12 bin kişi, biber toplama ve çöp temizleme ile kurutma işlerinde çalışarak, geçimini sağlıyor. Sektörde çalışanların beklediği toplama ve çöp temizleme kilogram ücretleri de belirlendi. Tarım işçileri günlük olarak toplama ve çöp temizleme işleriyle 70 ile 120 lira arasında para kazanacak.

TESPİT KOMİSYONU TOPLANDIİslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ilçede 35 bin dönüm alanda üretimi yapılan kırmızı biber hasadında 5 bin, çöp temizlemede ise 7 bin olmak üzere 12 bin tarım işçisinin çalıştığını söyledi. Köse, bu yıl için tespit komisyonunun toplantısında 06.30 ile 17.30 saatleri arasında çalışacak olan işçilerin, tarladaki biberi 4 lira 10 kuruştan, çöp temizlemeyi ise kilosu 4 lira 50 kuruştan yapmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK