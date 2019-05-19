İslahiye Biberi"Nin Fideleri Toprakla Buluşuyor

Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'te, baharatlık kırmızı biber fidelerinin dikimine başlandı.

İslahiye ilçesindeki çiftçiler, tarlalarına sabah erken saatlerde giderek biber fidelerini dikiyor.

Ağustos ayı itibarıyla toplanacak kırmızı biberler, ilçe genelindeki tesislerde özenle işlenerek sofralardaki yerini alacak.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, AA muhabirine, bu yıl biber tohumu ekilen yaklaşık 11 bin dönüm araziden sonra, bin dönüm araziye de fide dikimi yapılacağını kaydetti.

Köse, bu yıl yaklaşık 24 bin ton yaş biber rekoltesi beklendiğini belirterek, son yıllarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle fide dikiminin hız kazandığına dikkati çekti.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Yelliburun Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hanifi Koşar (62) da 120 dönüm arazisinin yaklaşık 60 dönümüne fide dikimi yaptığını söyledi.

Her yıl tarlasından 1,5 ton ürün aldığını ancak bu yıl rekoltenin daha fazla olmasını beklediğini belirten Koşar, "Sıcağın altında fide dikimi çok zahmetli ama işçilerle birlikte biz de aile boyu akşama kadar çalışıyoruz. İslahiye'nin havası ve suyu bibere ayrı bir aroma ve lezzet katıyor. Bizim biberimizin rengi de çok farklı. Başka yerlerde de ekiliyor ama İslahiye biberinin renk ve aroması ilçemizden başka yerde bulanmaz." diye konuştu.

Suriye'nin İdlib kentinden ailesiyle 7 yıl önce Türkiye'ye gelen ve 6 yıldır aynı tarlada çalışan Ahmed Ahmed ise 25 işçiyle, yevmiye usulü çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA