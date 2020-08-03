İslahiye Belediyesi kurban kesim yerlerinde temizlik çalışması yaptı İslahiye Belediyesi, ilçedeki 5 farklı noktadaki kurban kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

İslahiye Belediyesi, ilçedeki 5 farklı noktadaki kurban kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler, gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren kesim yerlerinde yaptıkları ilaçlama ve dezenfekte çalışmasının ardından sıcaklarla oluşabilecek kötü kokunun önüne geçti. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Kurban Bayramında alınan tedbirlerle vatandaşların kurbanlarını temiz ve hijyenik ortamlarda kesme imkanı bulduğunu belirtti. Çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceğini aktaran Vural, "Temizlik İşleri ekiplerimiz, bayramın ilk gününden itibaren kesim alanlarında kurban atıklarını toplayıp, yerleri yıkadı." dedi. Kaynak: AA