İslahiye Belediyesi işçileri, Mobil Kovid-19 İstasyonu'nda aşı oldu
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İslahiye Belediyesi işçileri, Mobil Kovid-19 İstasyonu'nda aşı oldu

İslahiye Belediyesi işçileri, Mobil Kovid-19 İstasyonu'nda aşı oldu
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye çalışanları, Mobil Kovid-19 İstasyonu'nda aşı oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye çalışanları, Mobil Kovid-19 İstasyonu'nda aşı oldu.

İslahiye Belediyesinde çalışan yaklaşık 300 işçi için belediyeye ait garajda İlçe Sağlık Müdürlüğünce Kovid-19 Aşı İstasyonu kuruldu. İşçilerin aşılama çalışmalarına başlanırken aşılamaların gelecek hafta da devam edeceği belirtildi.

İlçe Sağlık Müdür Vekili Fatma Duygu Gürler, müdürlükleri bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekibiyle İslahiye Belediyesi işçilerine yerinde aşı uygulamasına başlandığını belirtti.

Devlet Hastanesi ile Aile Sağlığı Merkezleri ve aile hekimlerine başvurulması halinde 35 yaş ve üzeri vatandaşların randevu almaksızın 6'şarlı gruplar halinde aşılarını olabileceklerini vurgulayan Gürler, İslahiye'de toplam 15 bin 500 kişinin Kovid-19 aşısının yapıldığını dile getirdi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise çalışmalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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