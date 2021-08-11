İslahiye Belediyesi çalışanları Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılarını oldu
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İslahiye Belediyesi çalışanları Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılarını oldu

İslahiye Belediyesi çalışanları Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılarını oldu
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'te İslahiye Belediyesi çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ikinci doz aşılarını oldu.

Gaziantep'te İslahiye Belediyesi çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ikinci doz aşılarını oldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçedeki aşılama çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla belediyenin garajına Kovid-19 Aşı İstasyon'u kurdu.

İstasyona geçen İslahiye Belediyesinde görevli yaklaşık 300 işçi salgına karşı ikinci doz aşılarını oldu.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, gazetecilere, işçilerin aşı olmalarını desteklediklerini, sağlık çalışanlarına da gerekli kolaylığın sağlandığını belirtti.

Vural, belediye çalışanlarının ayağına kadar gelen sağlık hizmetinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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