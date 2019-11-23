İslahiye Belediyesi "1. Kitap Günleri" başladı
Haberler » Güncel » İslahiye Belediyesi "1. Kitap Günleri" başladı - Haber

İslahiye Belediyesi "1. Kitap Günleri" başladı

İslahiye Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Kitap Günleri" başladı.

23.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:02
İslahiye Belediyesi

İslahiye Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Kitap Günleri" başladı.

İslahiye Belediyesi Kütür Merkezi'nde açılışı yapılan "1. Kitap Günleri" 23 Kasım-1 tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.

"1. Kitap Günleri"nin açılışını yapan Belediye Başkanı Kemal Vural, kültürel etkinlikleri belediye olarak önemsediklerini belirtti.

Okumanın önemine dikkat çeken Vural, etkinlik kapsamında yazarlarla söyleşi ve imza günü de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et