İslahiye Belediye Gençlikspor-Yavuzelispor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi - Haberler

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İslahiye Belediye Gençlikspor-Yavuzelispor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi

AA - Zekeriye Şimşek - Spor
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İslahiye Belediye Gençlikspor-Yavuzelispor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi

Gaziantep'te Süper Amatör Kümede oynanacak İslahiye Belediye Gençlikspor ile Yavuzelispor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Süper Amatör Kümede oynanacak İslahiye Belediye Gençlikspor ile Yavuzelispor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Süper Amatör Kümede şampiyonluk mücadelesi veren İslahiye Belediye Gençlikspor ile Yavuzelispor İslahiye Atatürk Stadı'nda yapılacak olan maç için sahaya çıktı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede maç öncesi hakem heyetince yapılan incelemede topun karla kaplı zeminde sekmemesi ve çizgilerin ise belli olmaması nedeniyle müsabaka ertelendi.

Maçın ne zaman oynayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

AA / Zekeriye Şimşek - Spor

Atatürk Stadı, Gaziantep, kar, Spor, Haberler

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