İslahiye Belediye Başkanı Vural, sağlık çalışanlarını ziyaret etti
14.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:52
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Vural, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İslahiye Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.
Burada sağlık çalışanlarıyla bir süre görüşen Vural, sağlık çalışanlarına çiçek verdi, 14 Mart Top Bayramı'nı kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek