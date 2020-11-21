İslahiye Belediye Başkanı Vural, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İslahiye Belediye Başkanı Vural, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

21.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:32
İslahiye Belediye Başkanı Vural, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Gaziantep'in İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.

Gaziantep'in İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.

Vural, AA muhabirine, dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını söyledi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin doktorların kontrolünde evde devam ettiğini aktaran Vural, "Hayır dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Lütfen kendiniz ve sevdikleriniz için dikkat edin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

İlgili Haberler

Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek'in Covid-19 testi pozitif çıktı
Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek'in Covid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika haberleri... Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika haberleri... Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
GAZİANTEP - İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
GAZİANTEP - İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mert Fırat Şafak Sezer Demet Akalın Fatih Artman
Spor Mert Günok Ersun Yanal Şenol Güneş Lance Stroll Samet Aybaba
Tüm Haberler Çocuk Bakan Kasım Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İslahiye Belediye Başkanı Vural, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 13:35:39. #1.15#
title