İslahiye Belediye Başkanı Vural bezelye hasadına katıldı
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İslahiye Belediye Başkanı Vural bezelye hasadına katıldı

İslahiye Belediye Başkanı Vural bezelye hasadına katıldı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, belediye işçileriyle belediyeye ait 25 dönüm arazide yetiştirdikleri bezelyenin hasadını yaptı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, belediye işçileriyle belediyeye ait 25 dönüm arazide yetiştirdikleri bezelyenin hasadını yaptı.

Aynı zamanda ziraat mühendisi olan Vural, ilçeye bağlı Kırıkçalı mevkisinde belediyeye ait 25 dönüm arazide, 300 işçiyle yapılan bezelye hasadına katıldı.

Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kendi arazimizde yetiştirdiğimiz bezelyenin hasat vakti geldi. Biz işçilerimizle beraber el ele verdik. Bunları toplayıp her işçiye bir çuval gelecek şekilde dağıtacağız." dedi.

Her yıl sezonuna göre belirli aralıklarla aynı araziye biber, domates, salatalık gibi ürünleri ektiklerini belirten Vural, belediyede çalışan işçiler için kurulan ve hizmet veren yemekhanenin de ihtiyaçlarının bu çerçevede 7 yıldır ücretsiz öğle yemeği verilerek karşılandığını vurguladı.

Vural, sezonun ilk ürünü olan tarlaya bezelye ekip hasadının yapıldığını ardından diğer ürünlerin sırasıyla ekimini ve hasadını yapacaklarını ifade etti.

Belediye işçisi Ejder Korkut da Belediye Başkanı Vural'a işçilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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