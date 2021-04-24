Islah çalışmalarıyla 2 kat daha fazla et ağırlığına ulaşan bıldırcın türü geliştirildi
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Islah çalışmalarıyla 2 kat daha fazla et ağırlığına ulaşan bıldırcın türü geliştirildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da 20 yıldır bıldırcın çiftliği işleten Şemseddin Soytürk, 5 yıldır devam eden arılaştırma çalışmaları sonucu oluşturdukları yeni bir alt türün 32 günde kesim olgunluğuna ulaşarak yumurta vermeye başladığını söyledi.

Karaman'da 20 yıldır bıldırcın çiftliği işleten Şemseddin Soytürk, 5 yıldır devam eden arılaştırma çalışmaları sonucu oluşturdukları yeni bir alt türün 32 günde kesim olgunluğuna ulaşarak yumurta vermeye başladığını söyledi.

Şemseddin Soytürk, AA muhabirine, 20 yıl önce astım-bronşit hastası olduğunu öğrendiğinde kendisine, bıldırcın yumurtası tüketmesi tavsiyesinde bulunulduğunu anlattı.

Bunun üzerine tüketmeye başladığı bıldırcın yumurtasının faydasını gördüğünü fakat piyasada yeteri kadar ürün bulamaması üzerine arayışa girdiğini anlatarak, "Bu konuda bir açık olduğunu gördüm ve küçük bir çiftlik kurdum, üretime başladım. Gün geçtikçe işlerim büyümeye başladı." diye konuştu.

Soytürk, 20 yıl içinde büyüttüğü firmasının şimdi Türkiye'nin dört bir yanına bıldırcın eti ve yumurtası gönderdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstanbul, Ankara, Bursa en çok ürün gönderdiğimiz iller. Zincir marketlerle anlaşmalarımız var. Yurt dışından da talep var. Şu anda işlemleri tamamlamaya çalışıyoruz. Gerekli şartları oluşturduğumuz zaman yurt dışına da ürün göndereceğiz. Çiftliğimizde bıldırcının yanı ısıra keklik üretimimiz de var. Ülkemizde yasal olarak keklik üretim belgesi olan 2 özel firmadan biriyiz. Bilindiği gibi doğadan keklik yakalamak, beslemek yasak. Meraklı olanlar bizlerden keklik satın alabiliyor. Faturası olduğu için sıkıntı olmuyor. Ahırlarımızda devamlı olarak radyo açık kalır. Müzik hayvanların stresini azaltıyor, sese karşı bir alışkanlık yapıyor."

Bıldırcınlardan daha çok verim alabilmek için sürekli AR-GE çalışmaları yaptıklarını dile getiren Soytürk, son 5 yıl içindeki ırk ıslahı çalışmaları sonucu yeni bir alt tür oluşturduklarını söyledi.

"Yumurtası daha büyük ve verimi yüksek"

Soytürk, bu çalışmalarda üniversiteden hocalardan da destek aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çiftliğimizde Japon, Rus, Amerikan, Ukrayna cinsi bıldırcınlar var. Yaptığımız ıslah çalışmaları sonucu yeni bir alt tür oluştu. Bir bıldırcın yumurtadan çıktıktan sonra 60 günde kesim olgunluğuna ulaşıyor ve yumurta vermeye başlıyor. Oluşturduğumuz bu yeni tür ise 32 günde kesim olgunluğuna ulaşıyor ve yumurta vermeye başlıyor. Ayrıca diğer türlere göre 2 kat et ağırlığına ulaşıyor. Yumurtası daha büyük ve verimi yüksek."

Yeni oluşturdukları bıldırcın türlerinin birlikte çalıştıkları hocalar tarafından Hindistan'a gönderildiğini anlatan Soytürk, burada yapılan gen araştırmasının sonucunu beklediklerini ifade etti.

Çiftliğinde yetiştirdiği bıldırcınların ırklarının hep yabancı ülkelerin isimleriyle tanındığını bunun da kendisini üzdüğünü dile getiren Soytürk, "Japon bıldırcını, Amerikan bıldırcını gibi birçok bıldırcın ırkı var ama Türk ismiyle bilinen bir tür yok. Bu yeni türe patent almak istiyoruz. Araştırmalar bitince dünyaya bir Türk ırkı olan bıldırcının adını duyuracağız. Heyecanla sonuçları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Islah çalışmalarıyla 2 kat daha fazla et ağırlığına ulaşan bıldırcın türü geliştirildi
Islah çalışmalarıyla 2 kat daha fazla et ağırlığına ulaşan bıldırcın türü geliştirildi
Islah çalışmalarıyla 2 kat daha fazla et ağırlığına ulaşan bıldırcın türü geliştirildi
Islah çalışmalarıyla 2 kat daha fazla et ağırlığına ulaşan bıldırcın türü geliştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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