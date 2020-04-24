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Isla ve eşi karantinadan bugün çıkıyor

- Isla ve eşi karantinadan bugün çıkıyor İstanbul Güngören'deki KYK yurdunda karantinada bulunan Fenerbahçe'nin Şili'li defans oyuncusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla bugün evlerine geçecek.

24.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:50
Isla ve eşi karantinadan bugün çıkıyor

- Isla ve eşi karantinadan bugün çıkıyor

İSTANBUL - İstanbul Güngören'deki KYK yurdunda karantinada bulunan Fenerbahçe'nin Şili'li defans oyuncusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla bugün evlerine geçecek.

Şili'den geçen hafta dönen ve İstanbul Güngören'deki KYK yurdunda karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için 4 gün önce yanlarına giden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla, bu süreci onlarla geçirdi. Sık sık kaldıkları odanın penceresinden görüntü veren Isla ailesi, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından karantinaya evde devam edecek.

Isla ve eşi karantinadan bugün çıkıyor

Kaynak: İHA

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