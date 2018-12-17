İŞKUR ve SMMM Odası İşbirliği

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yıldız, "İl Müdürlüğümüzün Yozgat SMMM Odası ile yapmış olduğu çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede İşverenlerimizin Milli İstihdam Seferberliği kapsamında devam eden tüm teşvik ve desteklerden azami derecede yararlanabilmeleri adına Yozgat SMMM Odasına kayıtlı tüm üye Mali Müşavirlerin İl Müdürlüğümüzde görevli İş ve Meslek Danışmanlarımıza atamaları yapılmıştır. Bu atama sayesinde İş ve Meslek Danışmanlarımız ile Mali Müşavirlerimiz kesintisiz bir şekilde iletişim halinde olacaklardır." dedi. Yıldız, "Bu çalışma ile İşbaşı Eğitim Programları ve İlave İstihdam Teşvikleri başta olmak üzere tüm teşvik ve desteklerimizden Mali Müşavirlerimiz ile işbirliği içerisinde tüm Özel sektör işverenlerimizi yararlandırmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yıldız, nitelikli personel ihtiyacı olan Yozgat SMMM Odasına bağlı üye işyerleri için Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi kursunun açılmasının planlandığı bilgisini vererek, İlimizdeki Mali Müşavirlerin personel ihtiyaçlarını karşılamak adına İl Müdürlüğümüz ve Yozgat SMMM Odası olarak çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Bültenler