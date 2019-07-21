İŞKUR ve çağrı merkezi arasında protokol

Mardin'de Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) ve COMDATA Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri AŞ arasında "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü" (MEGİP) imzalandı.

İstihdamın artırılmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında 150 kişiye kurs verilecek, kurs sonunda mezun olan kursiyerlerin yüzde 50'si çağrı merkezi bünyesinde istihdam edilecek.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın, yaptığı açıklamada, protokolün önemine değinerek, İŞKUR olarak mesleki eğitim kursları düzenlediklerini söyledi.

İŞKUR olarak istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Akın, "MEGİP'in geçerli olduğu süre boyunca işverenlerle İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Bu kapsamda işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücü, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilmeye çalışılacak. Bu sayede hem işverenler hem de iş arayanlar arasında iletişim sağlanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA