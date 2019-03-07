İşkur ve Aynader İş Birliğinde Kadın Girişimcilere Eğitim

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi, Kadın Hayatını Destekleme ve Sivil Toplumu Bilinçlendirme Derneği (AYNADER) ve Samsun KOSGEB Müdürlüğü iş birliğinde kendi işini kurmak isteyen kadın girişimcilere yönelik 21-24 Mart tarihlerinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi yapılması için protokol imzalandı.

AYNADER Başkanı Yüksel Fincan yaptığı açıklamada, "Kendi işini kurarak istihdama katkı sunmak isteyen Kadın girişimcilerin eğitim talebini karşılamak amacıyla çıktığımız bu yolda, kadının ekonomiye katılmasını sağlayarak, kendi ayakları üzerinde durabilen, ekonomik özgürlüğüne kavuşmuş ve güçlü bireyler haline gelmesini sağlamak, böylece kadını toplumda her düzeyde geliştirmek ve güçlendirmek hedefindeyiz. Bu konularda bizlere destek olan KOSGEB ve İŞKUR işbirliği ile 21-24 Mart tarihlerinde kadınlara yönelik 4 günlük girişimcilik eğitimi düzenliyoruz. Bu eğitimlere kadın girişimcilerin katılımını bekliyoruz" dedi.

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik ise, "Kadın girişimciler, toplum için önemli bir rol model görevini yürütmektedirler. Kadın girişimcilerimiz bu eğitimi tamamladıktan sonra KOSGEB'den kendi işini kurmak isteyenlere proje karşılığında verilecek desteklere başvurabileceklerdir. Kadın girişimcilerimizin cesur olmalarını istiyoruz. Eğitime katılacak kadın girişimcilerimizin eğitimden sonra bir an önce kendi iş yerlerini açarak, işgücü piyasasına dahil olmaları gerekmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmesi bu eğitimin önemi arttırmaktadır. Bu vesile ile tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

İmza törenine, AYNADER Yönetim Kurulu Üyeleri Mali Müşavir İnci Varış, eğitimci Ayşe Çakıroğlu Yardım ve diğer üyeler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA