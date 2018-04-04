İşkur'un İş Kulübü ile 33 Kişi İş Buldu

İŞKUR tarafından hazırlanan İş Kulüpleri Projesinin, Bursa'daki pilot uygulamasında bugüne kadar 82 kişiye eğitim verildiği ve 33 kişinin işe yerleştiği bildirildi.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, İŞKUR tarafından aralarında Bursa'nın da yer aldığı 11 ilde pilot olarak uygulanan İş Kulüpleri Projesi ile iş gücüne katılımda dezavantajlı konumdaki kişilere, iş arama motivasyonu ve desteği verilmeye başlandı.

İş arayan kişilerin bu süreci profesyonelce yönetebilmelerinin amaçlandığı projenin Bursa'daki pilot uygulamasında bugüne kadar 82 iş arayana destek sunuldu ve 33 kişi işe başladığı kaydedildi.

Proje kapsamında, katılımcılara "Bu kulüpte iş var" sloganıyla ücretsiz olarak düzenlenen 3-5 günlük eğitim programlarında, katılımcıların "nasıl iş aramalıyım?", "İş başvurum neden reddedildi?", "Mülakatta nelere dikkat etmeliyim?" gibi sorulara cevap bulması sağlanmaya çalışılıyor.

Rol oyunları ve yetkinlik bazlı mülakat simülasyonlarının gerçekleştirildiği eğitimlerde, özgeçmiş ve ön yazı hazırlama teknikleri, iş arama kanalları, iş görüşmelerine hazırlık, iş görüşmesinde beden dili, telefon görüşmesi, mülakat teknikleri konularında eğitimler de veriliyor.

Projede ayrıca katılanlara uygulanan testlerle kişilerin genel yetenekleri, kişilik özellikleri ve mesleki eğilimi konusunda farkındalık kazanması sağlanıyor.