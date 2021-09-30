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İŞKUR'un hibe desteğinden yararlanan kadın iş yeri sahibi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İŞKUR'un hibe desteğinden yararlanan kadın iş yeri sahibi oldu

Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğü'nün "Engelli Bireylere Hibe Desteği" programı kapsamında projesi kabul edilen Ayşegül Şahinoğlu iş yeri sahibi oldu.

OSMANİYE (İHA) - Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğü'nün "Engelli Bireylere Hibe Desteği" programı kapsamında projesi kabul edilen Ayşegül Şahinoğlu iş yeri sahibi oldu.

Engelli vatandaşların kendi geçimlerini sağlamak üretime ve istihdama katkı sunmak amacıyla İşkur tarafından hayata geçirilen "Engelli Bireylere Hibe Desteği" kapsamında hazırladığı projesi kabul edilen Ayşegül Şahinoğlu aldığı destekle iş yerini açtı.

Şahinoğlu'nun Kadirli ilçesinde açtığı iş yerine hayırlı olsun dileklerinde bulunan İŞKUR Şube Müdürü Bülent Öner, "Engelli bireylerimiz kendi iş yerlerini açarak aktif işgücüne dahil olmaları önemlidir. Devlet tarafından desteklenen ve engellilere yönelik hibe desteği ile engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı her zaman sürdüreceğiz. Bu projelerin dezavantajlı grupların sosyal hayata ve işgücüne katılımı kolaylaştırdığını biliyoruz. Sunulan bu hibe desteği kuruluş desteği, gider desteği ve demirbaş desteği olacak şekilde en fazla 65 bin TL'ye kadar yapılıyor" diye konuştu.

Ayşegül Şahinoğlu ise, İŞKUR'un engelli hibe desteğinden yararlanarak kendi iş yerini açtığını söyledi. - OSMANİYE

İŞKUR'un hibe desteğinden yararlanan kadın iş yeri sahibi oldu

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Haber: İŞKUR'un hibe desteğinden yararlanan kadın iş yeri sahibi oldu - Haberler Ekonomi
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