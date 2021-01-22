İŞKUR'un engellilere yönelik desteği ile kendi işinin patronu oldu
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İŞKUR'un engellilere yönelik desteği ile kendi işinin patronu oldu

22.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:40
İŞKUR'un engellilere yönelik desteği ile kendi işinin patronu oldu

İŞKUR'un engellilere yönelik desteği ile kendi işinin patronu olduAMASYA'da yaşayan Osman Karabıyık (31) Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) engellilere yönelik, 'Engelli Kendi İşini Kurma Projesi' kapsamında aldığı destekle bisiklet ve akülü tekerlekli sandalye tamirhanesi açtı.

İŞKUR'un engellilere yönelik desteği ile kendi işinin patronu oldu

AMASYA'da yaşayan Osman Karabıyık (31) Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) engellilere yönelik, 'Engelli Kendi İşini Kurma Projesi' kapsamında aldığı destekle bisiklet ve akülü tekerlekli sandalye tamirhanesi açtı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Amasya'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Osman Karabıyık, geçirdiği bir kaza sonucu yüzde 52 engelli hale geldi. İŞKUR'un web sayfasında iş ararken, engellilere yönelik, 'Engelli Kendi İşini Kurma Projesi'ni gören Karabıyık, Amasya ve çevre illerde, engelli bireyler için akülü tekerlekli sandalye tamirhanesi olmadığını, araç kullanan engellilerin araçlarını yaptırmak için başka şehirlere gittiklerini öğrendi. Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurarak, hibe desteği alan Karabıyık, aldığı destekle bisiklet ve akülü tekerlekli sandalye tamirhanesi açtı. Kendi işinin patronu olarak başkalarına da iş imkanı sağlayan Karabıyık'ın hedefi işini büyüterek 2'nci dükkanını açabilmek.

İŞKUR'un engellilere yönelik desteği ile kendi işinin patronu oldu
İŞKUR'un engellilere yönelik desteği ile kendi işinin patronu oldu
İŞKUR'un engellilere yönelik desteği ile kendi işinin patronu oldu
İŞKUR'un engellilere yönelik desteği ile kendi işinin patronu oldu
İŞKUR'un engellilere yönelik desteği ile kendi işinin patronu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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