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İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere desteği sürüyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek vermeyi sürdürüyor.

İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere desteği sürüyor
04.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:34

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek vermeyi sürdürüyor.

2020-1 Hibe başvurularının geçen Aralık ayında son bulduğu proje başvurularının 2020-2. Dönem başvuruları başladığı İŞKUR tarafından ilan edildi. Konuya yönelik açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İbrahim Büyük, kendi işini kurma hibe desteğine yönelik projeler, korumalı işyeri desteğine yönelik projeler, engellilere yönelik mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri gibi projeler aracılığıyla engelli ya da eski hükümlü vatandaşlar iş hayatına hazırlanması, işe yerleşmesi ve işyerine uyumları kolaylaşacağını söyledi. İlgili vatandaşların bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini belirten Büyük "Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü olan vatandaşların ayrıca aşağıdaki şartları da taşıması gereklidir. İŞKUR'a engelli kaydı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak), işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak ve herhangi bir icra dosyası bulunmamak şartları aranmaktadır" dedi.

Engelli vatandaşların hazırladığı projelerin komisyon tarafından değerlendirilmesi sonrasında başvuru sahibinin talep etmesi ve harcamalara yönelik belge ibraz etmesi doğrultusunda 5 bin TL'ye a kadar "kuruluş işlemleri desteği", 15 bin TL'ye kadar 12 ay süre ile (su, elektrik, iletişim, ısınma kira ve tanıtım) "işletme gideri desteği", 45 bin TL'ye kadar ise işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım ofis malzemeleri vb. maliyetler için "kuruluş desteği" olmak üzere 65 bin TL'ye kadar destek verileceğini ifade eden Büyük şunları söyledi:

"Eski hükümlüler için ise Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil brüt asgari ücretin (2 bin 943 TL) 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan kuruluş desteği verilecek. Başvurular 08.06.2020 tarihinde başlayacak olup 17.07.2020 tarihi mesai bitimine kadar 'www.iskur.gov.tr' internet adresinde yayınlanan başvuru rehberinde yapılan açıklamalar dikkate alınarak, proje başvuru formlarının bir asıl bir yedek doldurulup istenen bilgi ve belgelerle birlikte ikamet ettikleri illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir." - TRABZON

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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