İŞKUR'un "5. Sanal İstihdam Fuarı" iş arayanlar ile işverenleri buluşturacak
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İŞKUR'un "5. Sanal İstihdam Fuarı" iş arayanlar ile işverenleri buluşturacak

İŞKUR'un '5. Sanal İstihdam Fuarı' iş arayanlar ile işverenleri buluşturacak
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) "5. Sanal İstihdam Fuarı", yarın ve 9 Temmuz'da çevrim içi düzenlenecek.

Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) "5. Sanal İstihdam Fuarı", yarın ve 9 Temmuz'da çevrim içi düzenlenecek.

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sanal fuara, 15 ilden turizm başta olmak üzere istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren firmalar dahil olacak.

Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan fuarda iş arayanlar "sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" adresi üzerinden firmalar hakkında bilgi sahibi olarak firma yetkilileriyle güvenli şekilde görüşme gerçekleştirebilecek.

Fuara, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Trabzon'dan firmalar katılacak.

Tüm Türkiye'den iş arayanlar fuara bağlanarak işverenlerle görüşme, öz geçmişlerini paylaşma, seminer ve eğitimlere katılma gibi imkanlara sahip olacak.

Sanal fuarlarla 10 bini aşkın vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildi

Sanal İstihdam Fuarı'nın ilki 2 ve 3 Mayıs 2019'da düzenlendi. 2019 ve 2020'de düzenlenen 4 sanal istihdam fuarına 349 firma katıldı.

Bu sanal fuarlarda "www.sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" linki 1 milyon 173 bin 175 kez görüntülendi ve 167 bin 207 katılımcı öz geçmişlerini firmalarla paylaştı.

Sanal fuarlar, 10 bini aşkın vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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