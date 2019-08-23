İŞKUR Trabzon ve DOKA arasında AB destekli "Online beceri değerlendirme aracı projesi" işbirliği...

23.08.2019 16:45

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi ortaklığı ile hazırlanarak AB'ye sunulmuş olan proje kapsamında Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.



İmza töreninde Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İbrahim Büyük, İl Müdür Yardımcısı Servet Kaba ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi Başkanı Mehmet Bozdoğan ile Proje Yönetim Üyesi Doç. Dr. Özlem Özgenç yer aldı. Toplam 326 bin 342,86 Avro bütçe ile yürütülecek olan projede 11 iş paketi, 18 aylık proje süresince uygulanarak tamamlanacak. Proje kapsamında, düşük düzeyde yeterlilik, beceri sahibi yetişkinlerin veya öncelikli hedef grupların, okur-yazarlık, sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık becerileri alanlarındaki mevcut becerilerine ilişkin öğrenme eksiklikleri tespit edilecek ve belgelendirilecek.



Trabzon Çalışma ve İş Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan protokol kapsamında projede iştirakçi olarak bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Trabzon Halk Eğitim Merkezi ile ortak çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda hazırlanacak olan değerlendirme materyali İŞKUR'a kayıtlı işsizler ile TTSO'ya kayıtlı işverenler arasından seçilecek hedef gruplara uygulanacaktır. Projenin tamamlanmasının ardından, geliştirilmiş olan değerlendirme aracı bu kurumların kullanımına ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca proje ile geliştirilecek olan aracın iştirakçilerin kullanımına sunulmasından önce, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Türkiye çapındaki şubelerine, söz konusu aracın kullanımına ilişkin eğitimler verilecek" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA