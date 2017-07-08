Işkur Tanıtım Otobüsü, Afyonkarahisar'da

- İŞKUR tanıtım otobüsü, Afyonkarahisar'da

Otobüsün etrafındaki standlardan detay görüntüler

İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya'nın açıklamaları

Afyonkaranisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın standı ziyaret görüntüsü İŞKUR tanıtım otobüsü Afyonkarahisar'da

AFYONKARAHİSAR (AA) – İŞKUR Genel Müdürlüğü tanıtım otobüsü "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" kapsamında bir günlüğüne Afyonkarahisar'a geldi.



Cumhuriyet meydanında iş ve meslek danışmanları tarafından tanıtım otobüsünün etrafında açılan stantlarla Afyonkarahisar'daki işverenlere ve işsiz vatandaşlara çeşitli konularda yardımcı olunmaya çalışıldı.



Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" kapsamında tanıtım otobüsünün her gün bir şehre geldiğini söyledi.



Karakaya, amaçlarının Afyonkarahisar'daki işsiz vatandaşlara iş bulmak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



" Afyonkarahisar halkımız İŞKUR Genel Müdürlüğümüzün tanıtım otobüsüne yoğun ilgi gösteriyor. Otobüsümüz bir günlüğüne de olsa farkındalık açısından çok dikkat çekiyor. Burada kurduğumuz stantlarımız ile işverenlerimize de işsizlerimiz hakkında bilgilendirerek, kurumumuzun teşviklerini anlatıyoruz. Yine vatandaşlarımıza iş başı eğitim programlarımızı anlatıyoruz. İş ve meslek danışmanlarımız her vatandaşımızla bire bir ilgilenmektedir. Verimli bir çalışma programı icra ediyoruz."



Karakaya, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında 1 Temmuz itibariyle Afyonkarahisar'da 7 bin 734 vatandaşın artı istihdamda iş piyasasına kazandırıldığını, yıl sonu hedeflerinin 10 bin olduğunu belirtti.



Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, tanıtım otobüsünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.