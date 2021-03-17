İŞKUR Şube Müdürü Başkaya "Çanakkale Günlüğüm" adlı kitap kaleme aldı
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İŞKUR Şube Müdürü Başkaya "Çanakkale Günlüğüm" adlı kitap kaleme aldı

17.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:55
İŞKUR Şube Müdürü Başkaya

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Hatay Şube Müdürü Sadık Başkaya'nın ikinci kitabı olan "Çanakkale Günlüğüm" adlı eseri yayınlandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Hatay Şube Müdürü Sadık Başkaya'nın ikinci kitabı olan "Çanakkale Günlüğüm" adlı eseri yayınlandı.

"Bana bir şans ver" adlı ilk eserinin ardından Çanakkale Zaferi ile ilgili kitap kaleme aldığını aktaran Başkaya, AA muhabirine, kitapta sadece cephe hattında yaşananların yer almadığını belirtti.

O dönemin sivil yaşamların da eserde yer aldığını anlatan Başkaya, "Aynı zamanda kamu kurumlarının durumu, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nin askeri durumuyla ilgili de bilgiler kitapta yer alıyor. Hadise İkbal ve Murad adında iki hayali kahramanın başından geçiyor. Murad bir yüzbaşı, İkbal ise bir hemşire. İki kahraman üzerinden o dönemde yaşanan kahramanlıkları, zorluklar detaylarıyla kaleme alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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