İŞKUR sayesinde kendi işlerinin patronu oldular Kars'ta İŞKUR, 2017-2020 yıları arasında 41 engelli vatandaş ve 78 eski hükümlü vatandaşın kendi işlerini kurmasına yönelik proje imzaladı.

Kars'ta İŞKUR, 2017-2020 yıları arasında 41 engelli vatandaş ve 78 eski hükümlü vatandaşın kendi işlerini kurmasına yönelik proje imzaladı.

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarıyla finanse edilen hibe desteği sayesinde hiçbir geliri olmayan Engelli ve Eski Hükümlülere iş kapısı açılarak, kendi işlerini kurmalarına olanak sağlandı.

İŞKUR 2017 -2019 yılları arasında 22 engelli vatandaş ve 56 eski hükümlü vatandaşın kendi işini kurmasına yönelik proje imzaladı ve proje sahiplerine toplam 2.621.878,00 TL ödeme yaparak iş kurmalarına yardımcı oldu.

Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurma projeleri kapsamında 2020 yılının 1. Döneminde 19 engelli vatandaşın ve 22 eski hükümlü vatandaşın projesi kabul edilirken, kabul edilen projelere 1.783.500,00 TL'lik ödeme yapılacak. Böylelikle şuana kadar 41 Engelli 78 Eski hükümlü olmak üzere toplamda 119 vatandaşın projesi kabul edildi. İlgili Proje sahipleri İl Müdürlüğü'ne davet edilerek proje süreci, ödeme şekli ve dikkate etmeleri gereken hususlara ilişkin bilgilendirme Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yusuf Bulut tarafından yapılarak ilgililerle sözleşme imzalandı. - KARS

Kaynak: İHA