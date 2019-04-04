İşkur Sahaya İniyor

İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü işverenleri ziyaret ederek işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekleri yerinde tespit edecek.

İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü'nce 1-3 Mayıs tarihleri arasında işgücü piyasası araştırması gerçekleştirecek ve araştırma kapsamında bin 373 iş yeri ziyaret edecek. Samsun genelinde gerçekleştirilecek araştırma ile işgücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2020 yılında işgücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgiler derlenecek. Bu çalışma ile birlikte Samsun işgücü piyasasının fotoğrafı çekilecek ve açık iş oranı hesaplanacak. Samsun'da sektörlerin işgücü ihtiyacı tespit edilecek.

Araştırma bilimsel ve anlamlı sonuçlara sahip olacak

Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılacak araştırmada örneklem yöntemi ile çalışılacak. Çalışma başından sonuna kadar Genel Müdürlükte konusuna hakim, güçlü bir ekiple koordine edilecek. İş yeri ziyaretleri "Her İşsize, Her İşverene Bir Danışman" sloganıyla istihdam edilen, iş ve meslek danışmanları marifetiyle gerçekleştirilecek.

Saha çalışması Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile birlikte tespit edilen 2-9, 10-19 ve 20+ istihdamlı toplam bin 373 iş yerinde gerçekleştirilecek. Alan uygulaması bizzat İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü personeli tarafından iş yerleri ziyaret edilerek gerçekleştirilecek. Çalışma sonucunda il düzeyinde sektörel ayrımlı istatistiksel olarak anlamlı tahminler üretilecek.

Samsun işgücü piyasası analizi raporu hazırlanacak

Çalışma sonuçlarının raporlaştırılması yine İŞKUR personeli tarafından gerçekleştirilecek. Çalışmanın sonuç raporunda Samsun işgücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınacak. Araştırma marifetiyle, aktif istihdam politikalarının, özellikle işgücü yetiştirme kurslarının tespit edilen ihtiyaçlara göre açılması planlanmakta. Araştırmanın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması beklenmekte. - SAMSUN

Kaynak: İHA