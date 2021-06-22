İşkur Programları Kapsamında 590 Kişi İstihdam Edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İşkur Programları Kapsamında 590 Kişi İstihdam Edilecek

İşkur Programları Kapsamında 590 Kişi İstihdam Edilecek
Habermetre - Haberler | Toplum

Ordu'da, İŞKUR Programları kapsamında 590 kişi istihdam sağlanacak.

Ordu'da, İŞKUR Programları kapsamında 590 kişi istihdam sağlanacak.

İŞKUR'un, İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursu, Mesleki Eğitim İşbirliği Kursu kapsamında istihdam edilmek üzere Ordu Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Ordu'da faaliyet gösteren 14 işletme arasında protokol imzalandı.

14 işletmede istihdam edilecek olan toplam 590 kişi için düzenlenen protokol imza programına Vali Tuncay Sonel, Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak ve 14 işletmenin yöneticileri katıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen istihdam protokolü imza programı hakkında bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İsa Kaymak, "Çoğunluğu tekstil sektöründe olmak üzere 30 Haziran'a kadar iki hafta içinde toplam 590 kişiyi inşallah işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursu, mesleki eğitim işbirliği kursu kısaca MEGİP projesi diyoruz bu kapsamda işe başlatacağız" dedi.

Pandemi sürecinde bir kişinin dahi istihdam edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Tuncay Sonel, "Bizim için bir kişi bir kişidir. Bugün 590 yöre insanımıza istihdam sağlamış olacağız Allah razı olsun hepinizden. Devletimiz, milletimiz var olsun. Atacağımız imzalar, hayırlara vesile olur inşallah" diye konuştu.

Programa katılan iş insanları ve işletme yöneticileriyle tek tek tanışan ve bir süre sohbet eden Vali Tuncay Sonel, "Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için üreten, istihdam sağlayan ve katmadeğer yaratan iş insanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kapımız, sizlere daima açık. Ordu için istişare edelim. Her daim sizlerin yanındayız. Bu şehrin ve ülkemizin kalkınması için üzerimize düşen ne varsa sizler için yapmaya hazırız" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Selçuk Tekay Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Fatih Terim Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İşkur Programları Kapsamında 590 Kişi İstihdam Edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 13:20:29. #1.15#

title