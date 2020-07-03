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İŞKUR personeli pandemi sürecinde özverili çalışmalarının karşılığını bekliyor

Korona virüs pandemisi sürecinde büyük özveri ile çalışan İŞKUR personeli yoğun çalışma tempolarının karşılığını bekliyor.

İŞKUR personeli pandemi sürecinde özverili çalışmalarının karşılığını bekliyor
03.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:28

Korona virüs pandemisi sürecinde büyük özveri ile çalışan İŞKUR personeli yoğun çalışma tempolarının karşılığını bekliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büro Memur Sen Trabzon Şubesi Başkan Yardımcısı Yasin Kuvvet, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de kamu-özel çalışma hayatını olumsuz etkileyen Korona virüs salgını sürecinde, çalışma hayatının olumsuz etkilerin minimum seviyede tutmak, istihdamın korunması, faaliyetine ara vermiş iş yerlerinin çalışanların kısa çalışma ödeneği ile desteklenmesi için Türkiye genelinde teşkilatlanmış Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İŞKUR personelinin tarihi bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Kuvvet "COVID-19 sürecinde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatları ile; Türkiye İş Kurumu olarak son 4 yılda yapılan işsizlik sigortası ödemelerinin 6 katı kadar kısa çalışma ödeneği bağlanmış ve İŞKUR çalışanları bu süreç içerisinde mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz görevini icra etmiştir. Bu çalışma Covit-19 öncesi seviyesine dönülene kadar aynı azimle icra edilmeye devam etmektedir. Sürecin taşıdığı hassasiyet ve vatandaşlarımızın yaşayabileceği ekonomik sıkıntıların önlenmesi adına işlemler, hızlı ve yoğun bir şekilde gerçekleştirilmeye de devam edilmektedir" dedi.

Yasin Kuvvet, bu çalışmaları yürütmenin kamu görevlilerinin elbette görevi olduğunu hatırlatarak "Ancak kendileri risk altında olduğu halde; dönüşümlü mesai yapmadan, hafta içi hafta sonu mesai mefhumu gözetmemeksizin fedakarca, kendisini ve ailesini tehlikeye atmak suretiyle, devletin ve milletin üzerindeki Covit-19 etkilerini, azaltmak için deyim yerindeyse bulaşma riskini göze alan İŞKUR çalışanları müjdeler beklemektedir. İŞKUR çalışanlarına müjde niteliğinde olabilecek birkaç dokunuşa ihtiyaç vardır. Bu dokunuşlar kurum çalışanlarının moral motivasyonunu ve kurum aidiyetini artıracaktır" diye konuştu.

Bu dokunuşlarla ilgili olarak ise Kuvvet şu taleplerde bulundu:

"Bunlar öncelikle bir destek ödemesi yapılmasıdır. Destek ödemesi; bu süreçte her türlü fedakarlığı göze alan kamu çalışanı İŞKUR personeline; iş güçlüğü zammı verilmesi yerinde olacaktır. İş güçlüğü zammı; 1 martta-1 Temmuz'a kadar geçen süre zarfında belli bir kat veya oranda ve dişe dokunur bir ödeme yapılması hem yasal hem de vicdani olacaktır. İŞKUR personelinin öncelikli taleplerinden biri olan kurum içi İş ve meslek danışmanlığı (İMD) alımının bir an önce kendi illerinde atanacak şekilde gerçekleştirilmesidir. Ayrıca görevde yükselme sınavı açılması beklenmektedir. 2020 yılının sonunda Eylül - Aralık ayları içerisinde Türkiye İş Kurumu bünyesinde bulunan boş bulunan şef, eğitim uzmanı, muhasebeci, şube müdürü gibi kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmasını talep ediyoruz." - TRABZON

Kaynak: İHA

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