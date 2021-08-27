İŞKUR okullara hizmetli alımı 2021 başvuru ne zaman? 2021 Okullara hizmetli alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Son Dakika: Okullara hizmetli alımı başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırma konusu haline geldi. Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB bünyesine istihdam edilecek 5 bin 872 kişilik personel alımı açıklamasında bulunmuştu. Bu noktada ise "2021 Okullara hizmetli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, İŞKUR okullara hizmetli alımı 2021 başvuru ne zaman? 2021 Okullara hizmetli alımı ne zaman başlayacak?

Son Dakika: İŞKUR okullar hizmetli alımı başvuruları için vatandaşlar ayrıntıları incelemeye başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB bünyesinde 5 bin 872 kişilik personel alımı açıklamasında bulundu. Peki, 2021 İŞKUR okullar hizmetli alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR okullara hizmetli alımı 2021 başvuru ne zaman? 2021 Okullara hizmetli alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte detaylar haberimizde..

İŞKUR OKULLARA HİZMETLİ ALIMI 2021 BAŞVURU NE ZAMAN?

MEB bünyesinde istihdam edilmek üzere okullara hizmetli alımı başvuru süreci konusunda vatandaşlar ayrıntıların peşinde koşmaya başladı. Bu bağlamda; Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır." ifadeleri yer almıştı.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacak. Yüz yüze eğitim öncesinde tüm okul ve kurumlarda insan kaynakları ve alt yapıya dair çalışmalar yapıldığını, varsa eksikliklerin giderildiğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 6 Eylül'de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacaklarını duyurdu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

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