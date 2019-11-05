İşkur Müdürü Yalçın'dan istihdam artışı açıklaması

05.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:48

Bolu Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İsmail Yalçın, ilde gerçekleştirilen 2019 İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına göre 2020 yılı içerisinde yüzde 4,8'lik istihdam artışı beklediklerini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR olarak il genelinde 401 iş yerini ziyaret ederek eleman ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirtti.

Bu araştırma sonucu piyasanın en çok ihtiyaç duyduğu iş gücü alanlarının imalat, ulaştırma ve depolama ile toptan ve perakende ticaret olarak belirlendiğini aktaran Yalçın, "Bolu genelinde açık iş oranı yüzde 1,8 olarak hesaplanmış ve en yüksek açık işe sahip sektör 299 kişiyle imalat sektörü olmuştur. İşverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler proses işçisi, piliç kesim ve isleme elemanı ve dikiş personelidir. Açık işlerde en çok aranılan ilk üç beceri fiziki-bedensel yeterlilik, takım çalışması, yeterli mesleki/teknik bilgi ve tecrübedir. İşverenler talep ettikleri açık işleri en çok İŞKUR aracılığı ile aramaktadır." ifadesini kullandı.

Yalçın, eleman temininde en çok güçlük çekilen mesleklerin ise paketleme işçisi, plastik enjeksiyon üretim elemanı, kesimhane işçisi, garson, piliç kesim ve işleme elemanı, dikiş, tır-çekici şoförü, konfeksiyon işçisi ve brode makinesi operatörü olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"2020 yılı içinde Bolu genelinde 20'den fazla personel istihdamlı iş yerlerinde bin 407 kişilik istihdam artışı bekliyoruz. İşverenler, 2020 Nisan sonuna kadar istihdamlarının artmasını bekliyor. 2020 yılı içerisinde yüzde 4,8 oranında istihdam artışı bekliyoruz. En fazla istihdam artışı beklenen sektörlerin ise imalat ile toptan-perakende ve ticaret olacağını tahmin ediyoruz."

Kaynak: AA