İŞKUR maaşlar ne zaman yatar 2021? İŞKUR''dan işe girenlerin maaşı 2021 ne zaman yatar?
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İŞKUR maaşlar ne zaman yatar 2021? İŞKUR''dan işe girenlerin maaşı 2021 ne zaman yatar?

İŞKUR maaşlar ne zaman yatar 2021? İŞKUR''dan işe girenlerin maaşı 2021 ne zaman yatar?
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İŞKUR maaşlar ne zaman yatar 2021? Ya da daha doğru ifadesiyle İŞKUR İş Başı Eğitim Programları ücretleri yattı mı? sorusu güncelliğini koruyor. İŞKUR programları kapsamında işe giren gençler bilindiği üzere maaşlarını veya maaşlarının bir kısmını İŞKUR 3 veya 6 ay süresince İŞKUR'dan alıyor. Peki; İŞKUR''dan işe girenlerin maaşı 2021 ne zaman yatar?

İŞKUR maaşları yattı mı? Sorusunun cevabı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İŞKUR eğitim programları kapsamında işe giren gençler, bilindiği üzere 3 veya 6 ay boyunca maaşlarının bir kısmını veya tamamını İŞKUR'dan alıyor. İŞKUR'dan maaş alan gençlerin cevabını en çok araştırdığı soruların başında ise "İŞKUR maaşları ne zaman yatar?" sorusu yer alıyor. Peki; İŞKUR maaşları ne zaman yatar? İşte detaylar…

İŞKUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

İŞKUR eğitim programları kapsamında işe giren gençler, hak ediş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde maaşlarını alabiliyorlar. Ancak maaşların net olarak yatırıldığı bir gün yok. Dolayısıyla İŞKUR'dan maaş alan gençlerin maaşlarını alıp almadığını öğrenmeleri için sürekli hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor. Öte yandan İŞKUR eğitim programları kapsamında verilen maaşla işsizlik sigortası kapsamında verilen işsizlik maaşı birbirinden farklıdır. İşsizlik maaşları her ayın 5'inden itibaren PTT şubelerinden TC nüfus cüzdanı veya kimlik kartıyla alınabilmektedir.

İŞKUR EĞİTİM ÜCRETİ

İşbaşı Eğitim Programı veya İŞKUR eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi 9 ay uygulanacaktır.

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

Program süresince katılımcı zaruri gideri (günlük 77,70 TL, öğrenciler için 58,27 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL) ve kısa vadeli sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 85 TL zaruri gider ödenecektir.

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İŞKUR maaşlar ne zaman yatar 2021? İŞKUR''dan işe girenlerin maaşı 2021 ne zaman yatar? - Haberler
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