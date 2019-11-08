İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezi, KUTO binasında faaliyete geçti

08.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:00

İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezi, Kuşadası Ticaret Odası binasında faaliyete geçti. Önceleri Kuşadası Ticaret Odası tarafından kendilerine tahsis edilen yerde haftada bir gün hizmet veren İŞKUR, artık kendi yerinde kesintisiz hizmet verecek.



Kuşadası Ticaret Odası'nın girişimleriyle açılan hizmet merkezi, iş arayanlara da işverenlere de büyük kolaylık sağlayacak. Resmi açılışı önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan İŞKUR Hizmet Merkezi'nin faaliyete geçerek Kuşadası halkına hizmet vermeye başlamasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; iş arayanlar için büyük kolaylık sağlayacak olan Merkez, aynı zamanda istihdam sağlamak ve teşviklerden yararlanmak isteyen işverenler için de çok büyük önem arz ediyor. Oda hizmet binamızda bulunan SGK, VFS Global Vize Ofisi, KODER, ATRO, Deniz Ticaret Odası ve Mimarlar Odası'ndan sonra, artık İŞKUR Hizmet Merkezi ile de üyelerimizin ve tüm Kuşadası halkının hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz. Dedi.



Faaliyete geçen İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezi müdürü Adnan Gönençer, Kuşadası Ticaret Odası Ekim ayı Meclis toplantısına katıldı ve İŞKUR'un çalışmaları ve destekleri hakkında bilgi verdi, Gönençer; 2019 yılı içerisinde sadece Kuşadası'nda 2000-2500 kişi civarında işbaşı eğitim yapıldığını ve teşviklerle Kuşadası'na yaklaşık 5 Milyon TL destek sağlandığını belirtti.



İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezi'nde, Aydın'a gitmek zorunda kalmadan; iş arayanlar İŞKUR kayıtlarını yaptırabilecek, işsizlik maaşına başvurabilecekler, işverenler İŞKUR teşvikleri, istihdam, işbaşı eğitim programları ve daha farklı konulardaki İŞKUR hizmetlerinden yararlanabilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA