İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı
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İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Ekonomi

İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı İŞKUR İl Müdürü Ülgen Kaya: "İşsizliğin birçok argümanı var" Kırşehir İŞKUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, işsizliğin birçok argümanı olduğunu söylediği açıklamasında Kırşehir'de, işverenden gelen bin 653 açık iş...

İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı

İŞKUR İl Müdürü Ülgen Kaya:

"İşsizliğin birçok argümanı var"

KIRŞEHİR - Kırşehir İŞKUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, işsizliğin birçok argümanı olduğunu söylediği açıklamasında Kırşehir'de, işverenden gelen bin 653 açık iş talebinin karşılandığını söyledi.

Kaya, "İşsizliğin bir çok argümanı ve parçası var. İşsizliği önlemek için nitelikli iş gücünü yetiştirme gayreti içerisinde olmamız lazım. Eksiklikler ve fazlalıkların tespit edilmesi gerekmekte. İşsizliği salt bir cümle olarak kullanmak çok büyük bir yanlış olduğu kadar işsizlik sorunu var söylemi ile ortalığı yıkmakta yanlış" dedi. Nitelikli iş insanı yetiştirmek için kurslar açtıklarını aktaran İŞKUR İl Müdürü Kaya, "Kırşehir'de, istihdam garantili kurslar açma gayretindeyiz. Kırşehir'de, sera faaliyetinde bulunan bir firma var. Bu firmada yüzlerce insan çalışıyor. Bir yatırımcı şehirde jeotermal kaynaklı sera kurdu. Bu tesis için bizler örtü altı sera yetiştiriciliği kursu açtık. Burada ise domates yetiştiriciliği yapıyorlar. Bu kurs sayesinde ise nitelikli iş gücünü oluşturduk" diye konuştu. Kırşehir'de bin 653 işverenden açık iş talebi olduğunu da aktaran Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Kırşehir'de, işverenin talebi doğrultusunda bin 653 açık iş talebi değerlendirildi. Bu taleplerden nitelik gerektirmeyen meslek gurubuna 402, hizmet ve satış elemanı olarak 395, tesis operatörü 288, sanatkar 155, profesyonel meslek gurubuna 145, teknisyen ve tekniker 90, yönetici kadrosuna 19, nitelikli tarım ormancılık ve su ürünleri çalışanlarına ise 17 olmak üzere toplamda bin 653 kişilik destek aktardık."

İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı
İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı
İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı
İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz

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