İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar girişimi - Haberler
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İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar girişimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar girişimi Çalışan personel 3. kattaki odasından kendini boşluğa bıraktı Kayseri'de, 3. kattaki çalıştığı odanın penceresinden atlayan İŞKUR İl Müdürlüğü personeli ağır yaralandı.

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar girişimi

Çalışan personel 3. kattaki odasından kendini boşluğa bıraktı

KAYSERİ - Kayseri'de, 3. kattaki çalıştığı odanın penceresinden atlayan İŞKUR İl Müdürlüğü personeli ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde bulunan İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen kurum çalışanı N.T. 3. kattaki çalıştığı odanın penceresinden aşağı atladı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.T., ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar girişimi

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar girişimi

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar girişimi

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar girişimi
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