İŞKUR Kampüste
Haberler » Güncel » İŞKUR Kampüste - Haber

İŞKUR Kampüste

Ağrı'da İŞKUR İl Müdürlüğünce 'İŞKUR Kampüste Etkinliği' düzenlendiEtkinlik kapsamında İŞKUR personeli, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri ile kampüste bir araya gelerek, İŞKUR'un üniversiteli gençlere yönelik faaliyetleri hakkında çeşitli bilgiler verdi.

12.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:23
İŞKUR Kampüste

'da İl Müdürlüğünce 'İŞKUR Kampüste Etkinliği' düzenlendi


Etkinlik kapsamında İŞKUR personeli, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri ile kampüste bir araya gelerek, İŞKUR'un üniversiteli gençlere yönelik faaliyetleri hakkında çeşitli bilgiler verdi.


Etkinliğe katılan Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven, üniversiteli öğrencilere iş hayatında deneyim kazanmaları amacıyla, Sosyal Çalışma Programı, İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursları, Staj, Mülakat Teknikleri, CV Hazırlama gibi konularda bilgiler verdi.


Düzenlenen etkinliğe öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterirken, etkinlik sonrasında Güven, üniversitenin yemekhanesinde gençlerle bir araya geldi. - AĞRI

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler