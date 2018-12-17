İşkur 'İş Arama Becerileri' Eğitimi Tamamlandı
Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İşkur) İş Kulübünün düzenlediği İş Arama Becerileri eğitimleri tamamlandı.
Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İşkur) İş Kulübünün düzenlediği İş Arama Becerileri eğitimleri tamamlandı.
Eğitime katılan 12 kursiyer iş arama becerileri, iş arama kanalları ve stratejileri hakkında eğitim aldı. İl Müdürü Mehmet Akın, Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak iş arayanlara iş bulma yolunda eğitimlerle katkıların devam edeceğini belirterek, eğitime katılan kursiyerlere sertifikaları verdi. - MARDİN
Kaynak: İHA