İŞKUR İnegöl'de 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı TÜRKİYE İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Bursa İnegöl Hizmet Merkezi'nde görevli 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı.

TÜRKİYE İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Bursa İnegöl Hizmet Merkezi'nde görevli 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında şubede görevli 25 kişi karantinaya alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İŞKUR'da görev yapan 10 memur yüksek ateş ve öksürük nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testler sonucunda 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında aralarında şube müdürü Ahmet Baştürk'ün de bulunduğu şubede görevli 25 çalışan, evlerine gönderilerek 14 gün karantina altına alındı. Karantina altına alınan memurların çalışmalarına evden devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA